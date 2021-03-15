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Николай Стариков. За что убили Александра II. Зоя Космодемьянская и Сталин 15.03.2021

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Николай Стариков 15.03.2021. За что убили Александра II. Зоя Космодемьянская и Сталин
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Николай Стариков - За что убили Александра II. Зоя Космодемьянская и Сталин (15 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 15 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

- Об убийстве императора Александра II
- Про подвиг Зои Космодемьянской и приказ Сталина «гнать немцев на мороз»
- О съезде муниципальных депутатов в Москве 
- Почему США разрушили Югославию
- Почему Гитлер не напал на Швейцарию
- Кто финансировал Фиделя Кастро и Кубинскую революцию
- Что сегодня происходит на Донбассе
- О целях Коминтерна 
- Оправданы ли возрастные ковид-ограничения 
- Об отношении к Александру Руцкому 
- За что убили Кеннеди
- Почему Чечня должна быть частью России 
- Про роль КГБ в развале СССР
- Кто был заказчиком убийства Сталина 
- О Молдавии и Приднестровье 
- О протоколах допроса генерала Павлова 
- О программе «По-СтАриковски»
- О книгах Алексея Исаева 
- Про сделку Гор-Черномырдин 
- За кого голосовать на выборах 2021
- Нужно ли России расширять зону влияния 
- Почему Светлану Сталину не репрессировали 
- Какие предприятия необходимо национализировать 
- Вернётся ли Украина в состав России 
- О фильме «Ополченочка»
- О социалистической партии «Справедливая Россия - За Правду».

 

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