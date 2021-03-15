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Дождь. Жизнь при -50С°: счастье и ужас самого холодного региона России 15.03.2021

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Телеканал Дождь 15.03.2021. Жизнь при -50С°: счастье и ужас самого холодного региона России
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Телеканал Дождь - Жизнь при -50С°: счастье и ужас самого холодного региона России (15 Марта 2021)

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Дождь
Дождь
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Опубликовано: 15 Марта 2021

В середине января, когда Алексей Навальный возвращался в Москву, Алексей Коростелев отправился в село Амга в Якутии — одном из самых холодных регионов мира, где о всех прочих вещах люди думают только после того, как удается преодолеть мороз в -50 градусов. Можно ли там жить счастливо и кому это удается — смотрите в репортаже Дождя.

 

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