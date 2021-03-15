Михеев. Итоги - «Опять издевается над бедными»: Михеева взбесила шутка Собчак в TikTok (15 Марта 2021)
Опубликовано: 15 Марта 2021
Ведущие: Сергей Михеев
Михеев. Итоги. «Невидимая рука подсунула доллары»: Михеев раскрыл секрет «нечаянной коррупции» 14.03.2021
Михеев. Итоги. «Евровидение – помойка. Маниже место на этом конкурсе уродов» - Михеев 13.03.2021
Михеев. Итоги. Изнутри нашей власти умышленно раздражают население и подыгрывают «навальным» 12.03.2021
Еще
Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала «Царьград» дал оценку идее введения новой прогрессивной шкалы НДФЛ и предложил два пути борьбы с бедностью. Кроме того, эксперт гневно высказался о Ксении Собчак, которая «попробовала бедность на вкус». Михеев не оценил шутку телеведущей о крабовых палочках.
Смотрите онлайн Михеев. Итоги «Опять издевается над бедными»: Михеева взбесила шутка Собчак в TikTok (15 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.