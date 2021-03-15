Михеев. Итоги. От них одни беды. Мигранты с лопатами могут закопать Россию 10.03.2021

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала «Царьград» дал оценку идее введения новой прогрессивной шкалы НДФЛ и предложил два пути борьбы с бедностью. Кроме того, эксперт гневно высказался о Ксении Собчак, которая «попробовала бедность на вкус». Михеев не оценил шутку телеведущей о крабовых палочках.

Смотрите онлайн Михеев. Итоги «Опять издевается над бедными»: Михеева взбесила шутка Собчак в TikTok (15 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.