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Михеев. Итоги. «Опять издевается над бедными»: Михеева взбесила шутка Собчак в TikTok 15.03.2021

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Михеев. Итоги 15.03.2021. «Опять издевается над бедными»: Михеева взбесила шутка Собчак в TikTok
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Михеев. Итоги - «Опять издевается над бедными»: Михеева взбесила шутка Собчак в TikTok (15 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 15 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала «Царьград» дал оценку идее введения новой прогрессивной шкалы НДФЛ и предложил два пути борьбы с бедностью. Кроме того, эксперт гневно высказался о Ксении Собчак, которая «попробовала бедность на вкус». Михеев не оценил шутку телеведущей о крабовых палочках.

 

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