На фоне растущего спроса на российскую вакцину "Спутник V" во всех странах, в том числе и европейских, США и их союзники, по данным российских спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию против "Спутника".

В этот раз американцы намерены сыграть по-черному: инсценировать массовые жертвы, то есть придумать истории про якобы умерших после вакцинации "Спутником V" людей. Задача состоит в том, чтобы запугать европейцев, в первую очередь тех, кто уже зарегистрировал российскую вакцину: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино, Северная Македония. Их главная цель – вернуть доверие к своим вакцинам Pfizer и AstraZeneca.

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