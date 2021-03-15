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60 минут 15.03.2021

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60 минут по горячим следам 15.03.2021
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60 минут по горячим следам (15 Марта 2021)

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Опубликовано: 15 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

На фоне растущего спроса на российскую вакцину "Спутник V" во всех странах, в том числе и европейских, США и их союзники, по данным российских спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию против "Спутника".

 

В этот раз американцы намерены сыграть по-черному: инсценировать массовые жертвы, то есть придумать истории про якобы умерших после вакцинации "Спутником V" людей. Задача состоит в том, чтобы запугать европейцев, в первую очередь тех, кто уже зарегистрировал российскую вакцину: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино, Северная Македония. Их главная цель – вернуть доверие к своим вакцинам Pfizer и AstraZeneca.

 

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Комментариев: 1
Олег
15 Марта 2021, 16:31
А может сначала убрать санкции, а потом дать этим разносчикам демократического разврата Российскую вакцину? Или опять деньги привлекательнее чем престиж -великой- Державы.
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