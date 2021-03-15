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Время покажет 15.03.2021

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Время покажет 15.03.2021
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Время покажет (15 Марта 2021)

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Опубликовано: 15 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Украина дает сдачи, Зеленский объявил войну олигархам, какую страну мечтает построить слуга народа? Европу штормит, но виной тому не циклон, уже четырнадцать стран приостановили вакцинацию препаратом АстраЗенека. Власти выплатят родственникам того самого Джорджа Флойда 27 миллионов долларов. Широкая Масленица, прощаясь с уходящей зимой, на гуляниях сжигали чучело ковида.

 

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