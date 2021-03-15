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Место встречи. Повсплывало 15.03.2021

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Место встречи 15.03.2021. Повсплывало
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Место встречи - Повсплывало (15 Марта 2021)

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Опубликовано: 15 Марта 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Как накануне оппозиция готовилась менять власть? Пора отходить от позиции законно мы действуем или не законно. Какие сценарии готовят для России за океаном? Если и говорить о смене режима, то только вот в таком плане. И когда ждать наступления внешних врагов. Это готовность защищать национальные интересы Украины.

 

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Комментариев: 2
Евдоким Лукорнин
15 Марта 2021, 16:57

Надеждин. Хитрожо... гадина. Забоялся идти на форум "Муниципальных депутатов", чтобы сохранить право выдвигаться в депутаты Госдумы, и пошёл сдавать мочу. Теперь орёт, что это просто совпадение.

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Евдоким Лукорнин
15 Марта 2021, 17:07
Олевич. Ворона. Карр, карр... Крючконосая вонючка.
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