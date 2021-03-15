Как накануне оппозиция готовилась менять власть? Пора отходить от позиции законно мы действуем или не законно. Какие сценарии готовят для России за океаном? Если и говорить о смене режима, то только вот в таком плане. И когда ждать наступления внешних врагов. Это готовность защищать национальные интересы Украины.

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