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Время покажет. Угроза для Америки 15.03.2021

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Видео 15.03.2021. Время покажет. Угроза для Америки
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Видео - Время покажет. Угроза для Америки (15 Марта 2021)

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Опубликовано: 15 Марта 2021

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Конгрессе, заявил, что Россия представляет угрозу для американских интересов, а также союзников Вашингтона во всех частях Европы. Почему Запад боится сильной России?

 

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