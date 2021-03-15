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Дождь. Навальный в Покрове? Суд рассекретил колонию оппозиционера 15.03.2021

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Телеканал Дождь 15.03.2021. Навальный в Покрове? Суд рассекретил колонию оппозиционера
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Телеканал Дождь - Навальный в Покрове? Суд рассекретил колонию оппозиционера (15 Марта 2021)

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Опубликовано: 15 Марта 2021

Уже три дня доподлинно неизвестно, где находится отправленный в заключение политик Алексей Навальный. Ранее появилась информация, что он в колонии в Покрове. 15 марта с раннего утра там дежурят его адвокаты, однако, попасть к подзащитному у них не удается.

 

Как заявил юрист Вадим Кобзев, запустить в колонию его и другого адвоката должны были в 10 утра — именно в этот момент начинается прием. Однако вот уже несколько часов администрация колонии устраивает «самодеятельность» и точных ответов не дает, сообщают адвокаты.

 

О ситуации с исчезновением главного политзаключенного страны просили прокомментировать и Кремль. Но пресс-секретарь президента от ответа ушел, а ответственность переложил на другие госорганы, а фамилию Навального Дмитрий Песков произносить не стал.

 

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