Уже три дня доподлинно неизвестно, где находится отправленный в заключение политик Алексей Навальный. Ранее появилась информация, что он в колонии в Покрове. 15 марта с раннего утра там дежурят его адвокаты, однако, попасть к подзащитному у них не удается.

Как заявил юрист Вадим Кобзев, запустить в колонию его и другого адвоката должны были в 10 утра — именно в этот момент начинается прием. Однако вот уже несколько часов администрация колонии устраивает «самодеятельность» и точных ответов не дает, сообщают адвокаты.

О ситуации с исчезновением главного политзаключенного страны просили прокомментировать и Кремль. Но пресс-секретарь президента от ответа ушел, а ответственность переложил на другие госорганы, а фамилию Навального Дмитрий Песков произносить не стал.

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