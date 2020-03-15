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Специальный репортаж. Крым. Седьмая весна 15.03.2021

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Специальный репортаж 15.03.2021. Крым. Седьмая весна
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Специальный репортаж - Крым. Седьмая весна (15 Марта 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 15 Марта 2021

Дарья и Татьяна приехали из Краснодара специально посмотреть на это. Это посмотрело на них. Атомная станция. Она стала негласным символом прошлой жизни на полуострове. Советский мастодонт. В Украинское время разворованный, проданный за копейки на металл, ставший местом свободной любви не совсем трезвых людей. После возвращения Крыма на родину ему пытались найти применение, хоть какое то.

 

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