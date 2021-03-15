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Послушав товарища из НЛМК решил написать Вам. Я, в свою очередь, бывший работник ПНТЗ (Первоура́льского новотру́бного заво́да). Стропаль на горячих участках, потом подручный вальцовщика на прошивном стане, термист. Работать начинал еще в конце 2000х, на заводе и встретил кризис 2008г.

Еще до кризиса на каждом стане не хватало 1 человека по штатному расписанию, но мастер и старший мастер всегда были горой за каждую бригаду и добивались того, чтобы каждый получил хорошую премию. Теперь же «железные» старики ушли, многие умерли после выхода на пенсию с «горячим» стажем.

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