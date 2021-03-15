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Константин Сёмин. Мы - просто окалина. Письма 15.03.2021

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Константин Сёмин 15.03.2021. Мы - просто окалина. Письма
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Константин Сёмин - Мы - просто окалина. Письма (15 Марта 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 15 Марта 2021

Послушав товарища из НЛМК решил написать Вам. Я, в свою очередь,  бывший работник ПНТЗ (Первоура́льского новотру́бного заво́да). Стропаль на горячих участках, потом подручный вальцовщика на прошивном стане, термист.  Работать начинал еще в  конце 2000х, на заводе и встретил кризис 2008г.

 

Еще до кризиса  на каждом стане не хватало 1 человека  по штатному расписанию, но мастер  и старший мастер всегда  были горой за каждую бригаду и добивались того, чтобы каждый получил хорошую премию. Теперь же «железные» старики ушли,  многие умерли после выхода на пенсию с «горячим» стажем.

 

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