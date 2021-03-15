На празднование семилетия Русской Весны приглашают крымчан и гостей полуострова наши друзья из мотоклуба «Ночные Волки». Все желающие смогут принять участие в автомотопробегах из центров Симферополя и Севастополя до горы Гасфорта. Где участников празднования будет ждать концерт с участием Юлии Чичериной, Вадима Самойлова и других музыкантов. Впрочем, праздничные мероприятия пройдут не только в Крыму.

Смотрите онлайн Политическая Россия Россия готовится отпраздновать семилетие Русской Весны (15 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.