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Политическая Россия. Россия готовится отпраздновать семилетие Русской Весны 15.03.2021

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Политическая Россия 15.03.2021. Россия готовится отпраздновать семилетие Русской Весны
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Политическая Россия - Россия готовится отпраздновать семилетие Русской Весны (15 Марта 2021)

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Опубликовано: 15 Марта 2021

На празднование семилетия Русской Весны приглашают крымчан и гостей полуострова наши друзья из мотоклуба «Ночные Волки». Все желающие смогут принять участие в автомотопробегах из центров Симферополя и Севастополя до горы Гасфорта. Где участников празднования будет ждать концерт с участием Юлии Чичериной, Вадима Самойлова и других музыкантов. Впрочем, праздничные мероприятия пройдут не только в Крыму.

 

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