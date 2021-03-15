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Себестоимость строительства жилого дома, например, в Москве, по подсчетам экспертов, составляет около 36% от его конечной стоимости. Маржа застройщиков может достигать 60%. Строительные монополии и банки лоббируют строительство многоэтажных домов.

Тем самым уменьшая затраты. Районы «человейников» становятся рассадниками криминала и социального напряжения. Возможен ли разворот в пользу малоэтажного строительства? Что мешает запустить проект «одноэтажной» России?

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