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Царьград. Главное. «Человейники» – рассадники криминала и напряжения: когда Россия покинет гетто 15.03.2021

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Царьград. Главное 15.03.2021. «Человейники» – рассадники криминала и напряжения: когда Россия покинет гетто
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Царьград. Главное - «Человейники» – рассадники криминала и напряжения: когда Россия покинет гетто (15 Марта 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 15 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Себестоимость строительства жилого дома, например, в Москве, по подсчетам экспертов, составляет около 36% от его конечной стоимости. Маржа застройщиков может достигать 60%. Строительные монополии и банки лоббируют строительство многоэтажных домов.

 

Тем самым уменьшая затраты. Районы «человейников» становятся рассадниками криминала и социального напряжения. Возможен ли разворот в пользу малоэтажного строительства? Что мешает запустить проект «одноэтажной» России?

 

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