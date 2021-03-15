60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. ЕС официально запросил "Спутник V" (15 Марта 2021)
Опубликовано: 15 Марта 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
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Российскую вакцину "Спутник V" официально запросили в ЕС. Агентство Reuters со ссылкой на свои собственные источники в политических и дипломатических кругах Евросоюза сообщает, что правительства сразу нескольких государств рассматривают возможность закупки "Спутника V". Российская вакцина может быть одобрена уже в мае.
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