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60 минут. Вечерний выпуск. ЕС официально запросил "Спутник V" 15.03.2021

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60 минут по горячим следам 15.03.2021. Вечерний выпуск. ЕС официально запросил "Спутник V"
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. ЕС официально запросил "Спутник V" (15 Марта 2021)

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Опубликовано: 15 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Российскую вакцину "Спутник V" официально запросили в ЕС. Агентство Reuters со ссылкой на свои собственные источники в политических и дипломатических кругах Евросоюза сообщает, что правительства сразу нескольких государств рассматривают возможность закупки "Спутника V". Российская вакцина может быть одобрена уже в мае.

 

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Комментариев: 1
По состоянию
15 Марта 2021, 21:27
на 5 марта общее количество россиян, которые получили две дозы прививки от коронавируса, составило 1,61 млн человек, или 1,1% населения. При этом хотя бы одну дозу получили 4,72 млн человек (3,22% населения страны). Это на уровне самых бедных стран Европы. О чём трындим, товарищи?
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