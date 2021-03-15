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По состоянию

на 5 марта общее количество россиян, которые получили две дозы прививки от коронавируса, составило 1,61 млн человек, или 1,1% населения. При этом хотя бы одну дозу получили 4,72 млн человек (3,22% населения страны). Это на уровне самых бедных стран Европы. О чём трындим, товарищи?