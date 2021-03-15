В этом выпуске:

- Граждане вложили в иностранные акции триллион триста миллиардов рублей;

- Минэкономразвития предлагает ликвидировать каждый второй моногород;

- Налоговая с 17 марта получит доступ к банковской тайне;

- Почти каждому четвертому в России в случае увольнения не хватит денег даже на неделю;

- Yandex планирует купить небольшой банк «Акрополь» из четвертой сотни;

- АвтоВАЗ второй раз за год поднял цены на свои автомобили;

- Состояние олигарха Мордашова впервые достигло 30 миллиардов долларов;

- Бывший министр образования Ливанов назначен врио ректора МФТИ;

- В Минпросвещения предложили законодательно разрешить сдавать трудных детей на перевоспитание в спец.центры МВД;

- Полиция в субботу разогнала в Москве всероссийский форум муниципальных депутатов;

- Вашингтон объединяет под своим крылом Японию, Австралию и Индию для противостояния Китаю;

- Евросоюз рассматривает варианты закупки Спутника-В;

- Петь «Катюшу» вместо гимна российскими спортсменам на международных соревнованиях нельзя.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Ори: "Ура!" Мордашов за 30. Убийцы городов. Галопом по Европам (15 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.