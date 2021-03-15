Константин Сёмин - Ори: "Ура!" Мордашов за 30. Убийцы городов. Галопом по Европам (15 Марта 2021)
Опубликовано: 15 Марта 2021
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В этом выпуске:
- Граждане вложили в иностранные акции триллион триста миллиардов рублей;
- Минэкономразвития предлагает ликвидировать каждый второй моногород;
- Налоговая с 17 марта получит доступ к банковской тайне;
- Почти каждому четвертому в России в случае увольнения не хватит денег даже на неделю;
- Yandex планирует купить небольшой банк «Акрополь» из четвертой сотни;
- АвтоВАЗ второй раз за год поднял цены на свои автомобили;
- Состояние олигарха Мордашова впервые достигло 30 миллиардов долларов;
- Бывший министр образования Ливанов назначен врио ректора МФТИ;
- В Минпросвещения предложили законодательно разрешить сдавать трудных детей на перевоспитание в спец.центры МВД;
- Полиция в субботу разогнала в Москве всероссийский форум муниципальных депутатов;
- Вашингтон объединяет под своим крылом Японию, Австралию и Индию для противостояния Китаю;
- Евросоюз рассматривает варианты закупки Спутника-В;
- Петь «Катюшу» вместо гимна российскими спортсменам на международных соревнованиях нельзя.
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