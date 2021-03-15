Вечер с Соловьевым. Хватит быть жертвой! Неурядицы в США открывают для нас определенные возможности. Надо действовать

Вечер с Соловьевым. Доклад Атлантического совета - причинить России добро и вернуть назад в 90-е

В центре внимания экспертов задержание 200 участников форума муниципальных депутатов в Москве. Также в студии говорят о компенсации в 27 млн долларов, которую получила семья задушенного полицейским Джорджа Флойда, законопроекте в штате Нью-Йорк о всестороннем сексуальном образовании детей, обсуждают историю любви 8-летней девочки и 13-летнего мальчика и скандальную анатомическую выставку на ВДНХ.

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