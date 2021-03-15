Жизнь при -50С°: счастье и ужас самого холодного региона России

Алексей Навальный подтвердил, что находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области. Его сообщение опубликовано в инстаграме. Его адвокаты сообщили, что он находится в карантинной камере, где проведет две недели, после чего его переведут в отряд.



Он назвал колонию «настоящим концлагерем», хотя отметил, что с ним разговаривают «вежливо и приветливо», а с насилием он не сталкивался.

Объявлены номинанты на «Оскар». Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле рабочих в Новочеркасске не вошел в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В итоговый список номинантов в категории «Лучший фильм на иностранном языке» попали картины «Еще по одной» (Дания), «Лучшие дни» (Гонконг), «Коллектив» (Румыния) и «Человек, который продал свою кожу» (Тунис) и «Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина).

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