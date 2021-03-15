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Дождь. Навальный в колонии Покрова. Автор «Протестного МГУ» о 40 сутках ареста. Номинанты на «Оскар» 15.03.2021

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Телеканал Дождь 15.03.2021. Навальный в колонии Покрова. Автор «Протестного МГУ» о 40 сутках ареста. Номинанты на «Оскар»
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Телеканал Дождь - Навальный в колонии Покрова. Автор «Протестного МГУ» о 40 сутках ареста. Номинанты на «Оскар» (15 Марта 2021)

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Опубликовано: 15 Марта 2021

Алексей Навальный подтвердил, что находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области. Его сообщение опубликовано в инстаграме. Его адвокаты сообщили, что он находится в карантинной камере, где проведет две недели, после чего его переведут в отряд.


Он назвал колонию «настоящим концлагерем», хотя отметил, что с ним разговаривают «вежливо и приветливо», а с насилием он не сталкивался. 

 

Объявлены номинанты на «Оскар». Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле рабочих в Новочеркасске не вошел в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

 

В итоговый список номинантов в категории «Лучший фильм на иностранном языке» попали картины «Еще по одной» (Дания), «Лучшие дни» (Гонконг), «Коллектив» (Румыния) и «Человек, который продал свою кожу» (Тунис) и «Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина).

 

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