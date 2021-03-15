Вечер с Владимиром Соловьевым (15 Марта 2021)
Опубликовано: 15 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Человечество не успевает понять и осмыслить всё с ним происходящее, воспринимавшаяся раньше как некий маяк свободы страна вдруг показывает образцы совершенно другого подхода, когда ты не можешь высказать собственную точку зрения и вынужден каждый раз ловить себя на слове.
О каком свободном полете мысли может идти речь, если тебе предлагают очень странный новояз, ограничивающий твое право на свое видение ситуации.
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