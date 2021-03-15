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Вечер с Владимиром Соловьевым 15.03.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 15.03.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (15 Марта 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 15 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Человечество не успевает понять и осмыслить всё с ним происходящее, воспринимавшаяся раньше как некий маяк свободы страна вдруг показывает образцы совершенно другого подхода, когда ты не можешь высказать собственную точку зрения и вынужден каждый раз ловить себя на слове.

 

О каком свободном полете мысли может идти речь, если тебе предлагают очень странный новояз, ограничивающий твое право на свое видение ситуации.

 

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