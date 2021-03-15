«По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять?», — спросил президент у Решетникова на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты. Он также отметил, что недопустимо, чтобы базовые продукты дорожали в условиях, когда безработица растет, а доходы сокращаются.

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — заявил Путин.

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