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Политическая Россия. Мишустин под ударом - Путин недоволен работой министров: "Людям скоро жрать нечего будет!" 15.03.2021

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Политическая Россия 15.03.2021. Мишустин под ударом - Путин недоволен работой министров: "Людям скоро жрать нечего будет!"
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Политическая Россия - Мишустин под ударом - Путин недоволен работой министров: "Людям скоро жрать нечего будет!" (15 Марта 2021)

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Опубликовано: 15 Марта 2021

«По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять?», — спросил президент у Решетникова на совещании по экономическим вопросам.

 

Глава государства потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты. Он также отметил, что недопустимо, чтобы базовые продукты дорожали в условиях, когда безработица растет, а доходы сокращаются.

 

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — заявил Путин.

 

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