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Дождь. «Дружелюбный концлагерь». Навальный опубликовал первый пост после перевода в колонию 15.03.2021

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Телеканал Дождь 15.03.2021. «Дружелюбный концлагерь». Навальный опубликовал первый пост после перевода в колонию
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Телеканал Дождь - «Дружелюбный концлагерь». Навальный опубликовал первый пост после перевода в колонию (15 Марта 2021)

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Опубликовано: 15 Марта 2021

Алексей Навальный подтвердил, что находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области. Его сообщение опубликовано в инстаграме. Его адвокаты сообщили, что он находится в карантинной камере, где проведет две недели, после чего его переведут в отряд.

 

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