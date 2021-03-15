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Навальный в колонии Покрова. Автор «Протестного МГУ» о 40 сутках ареста. Номинанты на «Оскар»

Алексей Навальный подтвердил, что находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области. Его сообщение опубликовано в инстаграме. Его адвокаты сообщили, что он находится в карантинной камере, где проведет две недели, после чего его переведут в отряд.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Дружелюбный концлагерь». Навальный опубликовал первый пост после перевода в колонию (15 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.