Телеканал Дождь - «Дружелюбный концлагерь». Навальный опубликовал первый пост после перевода в колонию (15 Марта 2021)
Опубликовано: 15 Марта 2021
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Алексей Навальный подтвердил, что находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области. Его сообщение опубликовано в инстаграме. Его адвокаты сообщили, что он находится в карантинной камере, где проведет две недели, после чего его переведут в отряд.
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