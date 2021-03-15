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Время в 21:00 15.03.2021

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Время в 21:00 15.03.2021
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Время в 21:00 (15 Марта 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 15 Марта 2021

Смотрите в этом выпуске: все, что необходимо для развития одаренных детей, обсуждали Владимир Путин и Елена Шмелева; на Западе с новой силой разгорается скандал вокруг вакцины от компании AstraZeneca; родителям детей с тяжелыми заболеваниями стало проще обратиться в фонд «Круг добра» и получить необходимую помощь;

 

в Сирии 10 лет назад на фоне «арабской весны» началось кровопролитие; начался Великий пост; о том, как вместе бороться с пандемией, говорилось на встрече Вячеслава Володина с главой ПАСЕ; как зрители и кинокритики приняли картину «Угрюм-река».

 

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