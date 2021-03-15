Смотрите в этом выпуске: все, что необходимо для развития одаренных детей, обсуждали Владимир Путин и Елена Шмелева; на Западе с новой силой разгорается скандал вокруг вакцины от компании AstraZeneca; родителям детей с тяжелыми заболеваниями стало проще обратиться в фонд «Круг добра» и получить необходимую помощь;

в Сирии 10 лет назад на фоне «арабской весны» началось кровопролитие; начался Великий пост; о том, как вместе бороться с пандемией, говорилось на встрече Вячеслава Володина с главой ПАСЕ; как зрители и кинокритики приняли картину «Угрюм-река».

Смотрите онлайн Время в 21:00 (15 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.