Утренний разворот - Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Андрей Коняев (16 Марта 2021)
Опубликовано: 16 Марта 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Илья Новиков, адвокат
- Андрей Коняев, издатель научно-популярного интернет-издания «N +1»
- Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала “Безвольные каменщики”.
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