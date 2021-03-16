Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Утренний разворот. Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Андрей Коняев 16.03.2021

  1. Главная
  2. Эхо Москвы
  3. Утренний разворот
Утренний разворот 16.03.2021. Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Андрей Коняев
16.03.2021 15.03.2021 12.03.2021 11.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 08.03.2021 05.03.2021 04.03.2021 03.03.2021
Еще

Утренний разворот - Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Андрей Коняев (16 Марта 2021)

13 просмотров
1
0
Поделиться
Утренний разворот
Утренний разворот
Подписаться

Опубликовано: 16 Марта 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

- Илья Новиков, адвокат

- Андрей Коняев, издатель научно-популярного интернет-издания «N +1»

- Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала “Безвольные каменщики”.

 

Смотрите онлайн Утренний разворот Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Андрей Коняев (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу