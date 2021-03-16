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Дождь. «Угроза номер один». Политолог о новом этапе противостояния России и Запада 16.03.2021

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Телеканал Дождь 16.03.2021. «Угроза номер один». Политолог о новом этапе противостояния России и Запада
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Телеканал Дождь - «Угроза номер один». Политолог о новом этапе противостояния России и Запада (16 Марта 2021)

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Опубликовано: 16 Марта 2021

Великобритания признает Россию «враждебным государством», а Китай — «коммерческим конкурентом» в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики. Об этом сообщила The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

 

Премьер-министр Борис Джонсон официально представит доклад 16 марта. По данным газеты, в документе Россию называют «крупнейшей угрозой, исходящей от государства» из-за «частых агрессивных вторжений» в водное и воздушное пространства Великобритании, а также готовности России «совершать убийства своих противников на территории Великобритании».

 

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