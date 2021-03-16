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«Дружелюбный концлагерь». Навальный опубликовал первый пост после перевода в колонию

Великобритания признает Россию «враждебным государством», а Китай — «коммерческим конкурентом» в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики. Об этом сообщила The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Премьер-министр Борис Джонсон официально представит доклад 16 марта. По данным газеты, в документе Россию называют «крупнейшей угрозой, исходящей от государства» из-за «частых агрессивных вторжений» в водное и воздушное пространства Великобритании, а также готовности России «совершать убийства своих противников на территории Великобритании».

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