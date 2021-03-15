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Открытый эфир. Год с «короной» 15.03.2021

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Открытый эфир 15.03.2021. Год с «короной»
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Открытый эфир - Год с «короной» (15 Марта 2021)

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Опубликовано: 16 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Первый президент Украины Леонид Кравчук предсказывает масштабный конфликт в Донбассе с привлечением США. Самолеты НАТО уже начали массированную разведку у границ республик и Крыма.

 

- Венгрия, Черногория, Сан Марино, Сербия и теперь Италия: на что готов пойти Вашингтон, чтобы остановить триумфальное шествие по миру российской вакцины «Спутник V»?

 

- Год с «короной». «Уходила в красную зону, когда сын еще ползал, вернулась, когда уже вовсю бегал»: какой ценой героям в белых халатах далась война против коронавируса?

 

- Неуловимый Джо: куда делся Байден и кто на самом деле сейчас управляет Америкой? Почему президента США тщательно прячут от журналистов и не показывают в прямом эфире?

 

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