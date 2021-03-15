Между тем. Под колпаком у демократии 11.03.2021

Обострение в Донбассе длится уже вторую неделю. Артиллерия ВСУ бесперебойно работает и днем, и ночью, каждый день нанося новые жертвы. Киев стягивает к границам непризнанных республик тяжелую технику и вооружения, но при этом не признается в подготовке наступления на Донбасс.

Более того, в администрации украинского президента даже анонсировали новый план мирного урегулирования. Неужели там всерьез полагают, что под огнем артобстрелов жители ДНР и ЛНР станут более сговорчивыми? Какую опасную игру затеяли на этот раз Владимир Зеленский и его команда?

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