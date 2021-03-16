Навальный в колонии Покрова. Автор «Протестного МГУ» о 40 сутках ареста. Номинанты на «Оскар»

«Дружелюбный концлагерь». Навальный опубликовал первый пост после перевода в колонию

«Угроза номер один». Политолог о новом этапе противостояния России и Запада

Верховный суд Украины начал рассматривать первый иск против блокировки трех украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ранее по решению президента Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности, эти пророссийские телеканалы лишились права на вещание в стране.

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