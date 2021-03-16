Телеканал Дождь - Удар по «куму Путина»: как Зеленский ведет войну против «российской пропаганды» (16 Марта 2021)
Опубликовано: 16 Марта 2021
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Верховный суд Украины начал рассматривать первый иск против блокировки трех украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ранее по решению президента Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности, эти пророссийские телеканалы лишились права на вещание в стране.
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