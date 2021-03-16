В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о политике провокаций. Поговорили об исторических параллелях и войне чужими руками. Обсудили вопрос того, будет ли эскалация конфликта на Донбассе. И, наконец, коснулись темы задержания Ахра Авидзбы в Абхазии.

- Будет ли эскалация конфликта на Донбассе

- Об исторических параллелях и войне чужими руками

- Почему Россия не признаёт ДНР и ЛНР

- О задержании Ахра Авидзбы в Абхазии.

Смотрите онлайн Николай Стариков Политика провокаций, Донбасс и «Северный поток - 2» (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.