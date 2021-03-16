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Николай Стариков. Политика провокаций, Донбасс и «Северный поток - 2» 16.03.2021

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Николай Стариков 16.03.2021. Политика провокаций, Донбасс и «Северный поток - 2»
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Николай Стариков - Политика провокаций, Донбасс и «Северный поток - 2» (16 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 16 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о политике провокаций. Поговорили об исторических параллелях и войне чужими руками. Обсудили вопрос того, будет ли эскалация конфликта на Донбассе. И, наконец, коснулись темы задержания Ахра Авидзбы в Абхазии.

 

- Будет ли эскалация конфликта на Донбассе 
- Об исторических параллелях и войне чужими руками
- Почему Россия не признаёт ДНР и ЛНР
- О задержании Ахра Авидзбы в Абхазии.

 

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