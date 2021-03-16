Иван Жданов о журналистах и ФСБ

211 миллиардов на пропаганду. На что еще можно потратить эти деньги

Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области. Репутация этой колонии — пугает: жесточайшие избиения, откровенный садизм сотрудников, унижения заключенных и полное отсутствие медицины — в таких условиях заключенным приходится находиться годами.

Мы поговорили с людьми, прошедшими через покровскую колонию, и узнали, что происходит за ее стенами и насколько пребывание в ИК-2 может угрожать жизни и здоровью Навального.

Алексей Навальный невиновен, и мы требуем его немедленного освобождения.

- ИК-2 в г.Покров

- Как заключенных встречают в колонии

- «Как вы относитесь к президенту?»

- Жестокость администрации колонии

- Внутренние порядки

- «Красная» зона

- Гепатит и туберкулез: антисанитария в ИК-2

- «Медицины здесь нет»

- Что будет с Навальным?

Смотрите онлайн Алексей Навальный LIVE Пытки и унижения: быт в колонии, куда отправлен Алексей Навальный (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.