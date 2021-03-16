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Навальный LIVE. Пытки и унижения: быт в колонии, куда отправлен Алексей Навальный 16.03.2021

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Алексей Навальный LIVE 16.03.2021. Пытки и унижения: быт в колонии, куда отправлен Алексей Навальный
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Алексей Навальный LIVE - Пытки и унижения: быт в колонии, куда отправлен Алексей Навальный (16 Марта 2021)

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Опубликовано: 16 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области. Репутация этой колонии — пугает: жесточайшие избиения, откровенный садизм сотрудников, унижения заключенных и полное отсутствие медицины — в таких условиях заключенным приходится находиться годами.

 

Мы поговорили с людьми, прошедшими через покровскую колонию, и узнали, что происходит за ее стенами и насколько пребывание в ИК-2 может угрожать жизни и здоровью Навального. 

 

Алексей Навальный невиновен, и мы требуем его немедленного освобождения.

 

- ИК-2 в г.Покров

- Как заключенных встречают в колонии
- «Как вы относитесь к президенту?» 
- Жестокость администрации колонии 
- Внутренние порядки 
- «Красная» зона
- Гепатит и туберкулез: антисанитария в ИК-2
- «Медицины здесь нет»
- Что будет с Навальным?

 

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