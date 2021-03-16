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Политическая Россия. Полиция в Гааге разогнала протестующих собаками и дубинами. ЕС молчит 16.03.2021

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Политическая Россия 16.03.2021. Полиция в Гааге разогнала протестующих собаками и дубинами. ЕС молчит
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Политическая Россия - Полиция в Гааге разогнала протестующих собаками и дубинами. ЕС молчит (16 Марта 2021)

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Опубликовано: 16 Марта 2021

Продолжается весеннее потепление, а вместе с ним и рубрика «Это другое».  В конце января ЕС выпустил заявление с осуждением действий российской полиции на митингах за Навального. Ну, «непропорциональное применение силы» и прочее в том же духе. 


Видимо, «пропорционально» силу против протестующих применила полиция в Гааге, где на выходных прошел митинг против ковидных ограничений. 

 

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