Продолжается весеннее потепление, а вместе с ним и рубрика «Это другое». В конце января ЕС выпустил заявление с осуждением действий российской полиции на митингах за Навального. Ну, «непропорциональное применение силы» и прочее в том же духе.



Видимо, «пропорционально» силу против протестующих применила полиция в Гааге, где на выходных прошел митинг против ковидных ограничений.

Смотрите онлайн Политическая Россия Полиция в Гааге разогнала протестующих собаками и дубинами. ЕС молчит (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.