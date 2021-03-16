Михеев. Итоги - Внутри власти существует заговор: Русские семьи разрушить и разметать по свету (16 Марта 2021)
Опубликовано: 16 Марта 2021
Ведущие: Сергей Михеев
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Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала «Царьград» заявил, что если в России появится Министерство семьи, то оно подвергнется атаке «ювенальщиков, Оксаны Пушкиной, борцов за прозападные ценности и людей, которые «умеют» осваивать деньги».
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