Михеев. Итоги. «Евровидение – помойка. Маниже место на этом конкурсе уродов» - Михеев 13.03.2021

Михеев. Итоги. «Опять издевается над бедными»: Михеева взбесила шутка Собчак в TikTok 15.03.2021

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала «Царьград» заявил, что если в России появится Министерство семьи, то оно подвергнется атаке «ювенальщиков, Оксаны Пушкиной, борцов за прозападные ценности и людей, которые «умеют» осваивать деньги».

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