Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. «Зеленский переступил красную черту». Депутат Верховной рады о кризисе на Украине 16.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 16.03.2021. «Зеленский переступил красную черту». Депутат Верховной рады о кризисе на Украине
16.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 15.03.2021 14.03.2021 14.03.2021 13.03.2021 13.03.2021 13.03.2021 12.03.2021
Еще

Соловьёв LIVE - «Зеленский переступил красную черту». Депутат Верховной рады о кризисе на Украине (16 Марта 2021)

144 просмотров
3
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 16 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Об отношениях России и Украины. Гость – депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Зеленский переступил красную черту». Депутат Верховной рады о кризисе на Украине (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу