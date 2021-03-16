Соловьёв LIVE - «Зеленский переступил красную черту». Депутат Верховной рады о кризисе на Украине (16 Марта 2021)
Опубликовано: 16 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Об отношениях России и Украины. Гость – депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.
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