Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Навальный в ИК в Покрове: что дальше? Что будет с «санитарным делом». Будущее вакцины AstraZeneca 16.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 16.03.2021. Навальный в ИК в Покрове: что дальше? Что будет с «санитарным делом». Будущее вакцины AstraZeneca
16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 15.03.2021 15.03.2021 15.03.2021 15.03.2021 15.03.2021
Еще

Телеканал Дождь - Навальный в ИК в Покрове: что дальше? Что будет с «санитарным делом». Будущее вакцины AstraZeneca (16 Марта 2021)

16 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 16 Марта 2021

В Германии, Франции и Италии приостановили использование вакцины от коронавируса от англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщают Reuters и AFP. В Минздраве Германии объяснили, что приняли такое решение из-за сообщений о тромбозе мозговых вен у вакцинированных. Ведомство считает, что необходимы дополнительные исследования вакцины.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Навальный в ИК в Покрове: что дальше? Что будет с «санитарным делом». Будущее вакцины AstraZeneca (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу