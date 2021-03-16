В Германии, Франции и Италии приостановили использование вакцины от коронавируса от англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщают Reuters и AFP. В Минздраве Германии объяснили, что приняли такое решение из-за сообщений о тромбозе мозговых вен у вакцинированных. Ведомство считает, что необходимы дополнительные исследования вакцины.

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