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Место встречи. Народосбережение 16.03.2021

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Место встречи 16.03.2021. Народосбережение
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Место встречи - Народосбережение (16 Марта 2021)

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Опубликовано: 16 Марта 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Задача сегодня главная государства это народосбережение. Кого в России занесли в категорию подозрительно бедных? Имея такие доходы они не нуждаются в этих пособиях. Какие сюрпризы власть приготовила для подозрительно богатых? Мы от слов переходим к делу. И почему три сотни богачей вдруг оказались на учете в ВИП-налоговой? Можно рассмотреть вопрос семейной постановки на учет.

 

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Комментариев: 1
Анатолий
16 Марта 2021, 17:02
опять эта морда надеждина тошнит
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