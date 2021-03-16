Задача сегодня главная государства это народосбережение. Кого в России занесли в категорию подозрительно бедных? Имея такие доходы они не нуждаются в этих пособиях. Какие сюрпризы власть приготовила для подозрительно богатых? Мы от слов переходим к делу. И почему три сотни богачей вдруг оказались на учете в ВИП-налоговой? Можно рассмотреть вопрос семейной постановки на учет.

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