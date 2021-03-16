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Время покажет. Прививка для Европы 16.03.2021

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Видео 16.03.2021. Время покажет. Прививка для Европы
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Видео - Время покажет. Прививка для Европы (16 Марта 2021)

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Опубликовано: 16 Марта 2021

Власти Германии, Франции, Италии и Испании приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca для изучения возможной связи между введением препарата и образованием тромбов. Смогут ли российские вакцины спасти Европу?

 

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