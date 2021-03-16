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Время покажет 16.03.2021

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Время покажет 16.03.2021
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Время покажет (16 Марта 2021)

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Опубликовано: 16 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Почему Кличко нарядился в камуфляж и к чему готовится Украина на востоке страны? Апокалипсис в небе, на Пекин обрушилась сильнейшая за десятилетие песчаная буря. BLM в действии, американская активистка выступила на Грэмми с требованиями к Байдену.

 

Страны одна за одной отказываются от АстраЗенеки, ценность Спутника V возрастает всё больше. Переступит ли ЕС через свою гордыню и запросит ли препарат у РФ?

 

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Комментариев: 1
Нейротоксический гельминтоз
16 Марта 2021, 17:37
Иуда Никулин ,предатель Никулин, либераст Никулин.Как сказать точнее? ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ КОЗЛИЩЕ!
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