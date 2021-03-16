Весна идёт, и бизнесмены оживились: они снова хотят привезти миллионы мигрантов, чтобы не платить русским людям достойную зарплату. Чиновники готовы выдавать разрешения, но задумываются ли они, что краткосрочная экономическая выгода может обернуться серьёзным ударом по безопасности людей и даже по национальной безопасности?

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