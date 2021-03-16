Мишустин под ударом - Путин недоволен работой министров: "Людям скоро жрать нечего будет!"

Полиция в Гааге разогнала протестующих собаками и дубинами. ЕС молчит

На связи с PolitRussia Геворг Мирзаян, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

- Почему вы считаете, что полиция, разогнав мундепов, сделала их форуму хорошую рекламу?

- Каковы сейчас позиции партии власти?

- Каков процент «живых» депутатов в Госдуме?

- О репутации Путина в гражданском обществе

- О Кара-Мурзе

- О несостоявшемся форуме.

Смотрите онлайн Политическая Россия Разогнали форум мундепов – бесплатно прорекламировали оппозицию (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.