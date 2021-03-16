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Политическая Россия. Разогнали форум мундепов – бесплатно прорекламировали оппозицию 16.03.2021

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Политическая Россия 16.03.2021. Разогнали форум мундепов – бесплатно прорекламировали оппозицию
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Политическая Россия - Разогнали форум мундепов – бесплатно прорекламировали оппозицию (16 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 16 Марта 2021

На связи с PolitRussia Геворг Мирзаян, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

- Почему вы считаете, что полиция, разогнав мундепов, сделала их форуму хорошую рекламу?
- Каковы сейчас позиции партии власти?
- Каков процент «живых» депутатов в Госдуме?
- О репутации Путина в гражданском обществе
- О Кара-Мурзе 
- О несостоявшемся форуме.

 

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