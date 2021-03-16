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Время покажет. Политика Twitter 16.03.2021

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Видео 16.03.2021. Время покажет. Политика Twitter
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Видео - Время покажет. Политика Twitter (16 Марта 2021)

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Опубликовано: 16 Марта 2021

В центре внимания экспертов ограничение работы социальной сети Twitter в России, которая отказалась блокировать запрещенные материалы — детскую порнографию, призывы к совершению самоубийства несовершеннолетними и продажи наркотиков.

 

Также в студии обсуждают судебный иск жителя Челябинска к экс-супруге. Мужчина попросил суд разделить кредит, который он взял на ее силиконовую грудь.

 

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