Вечер с Соловьевым. Позолота слетела… Когда пропадает чувство юмора и самоиронии – всё! Это признак конца

Массовые протесты в Нидерландах и Германии против коронавирусной ограничений и возможность поставок российских вакцин в Европу. 15 марта состоялась встреча спикера Госдумы с главой ПАСЕ, в ходе которой Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос доступности вакцинации и продвижения российских вакцин на европейский рынок.

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Кризис единой Европы (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.