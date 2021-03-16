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Время покажет. Кризис единой Европы 16.03.2021

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Видео 16.03.2021. Время покажет. Кризис единой Европы
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Видео - Время покажет. Кризис единой Европы (16 Марта 2021)

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Опубликовано: 16 Марта 2021

Массовые протесты в Нидерландах и Германии против коронавирусной ограничений и возможность поставок российских вакцин в Европу. 15 марта состоялась встреча спикера Госдумы с главой ПАСЕ, в ходе которой Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос доступности вакцинации и продвижения российских вакцин на европейский рынок.

 

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