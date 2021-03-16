"Зеленский внезапно сошел с ума": Анатолий Шарий о том, что дальше ждет Украину

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим об Украине до и после Майдана.

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