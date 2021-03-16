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Константин Сёмин. Золото Моргенштерна. Цены взбесились. Верните Хоттабыча! Галопом по Европам 16.03.2021

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Константин Сёмин 16.03.2021. Золото Моргенштерна. Цены взбесились. Верните Хоттабыча! Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Золото Моргенштерна. Цены взбесились. Верните Хоттабыча! Галопом по Европам (16 Марта 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 16 Марта 2021

В этом выпуске:
- Цены на бензин растут 13 недель подряд, констатирует московская топливная ассоциация;
- Продолжается и рост цен на продукты;
- Уровень загрузки отечественной промышленности опустился ниже 60-ти процентов;
- Норникель частично остановил два рудника – «Октябрьский» и «Таймырский»;
- Сразу на двух свердловских заводах рабочим перестали платить зарплату;
- Вслед за Ливановым за образование опять берется Медведев;
- Минцифры планирует дать частным компаниям доступ к медицинским данным граждан;
- У отечественных служб такси появился китайский конкурент – агрегатор DiDi;
- Американцев ждет первое с 93-го года крупное повышение налогов;
- В Германии оценили потери от локдауна;
- Китайские власти попросили Алибаба избавиться от медиаактивов;
- Испания опробует четырехдневную рабочую неделю;
- Власти Балеарских островов – это тоже Испания – начали экспроприировать пустующее жильё;
- Госфильмофонд хочет национализировать обратно золотую коллекцию Ленфильма;
- Альфа-банк нанял Моргенштерна.

 

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