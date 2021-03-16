В этом выпуске:

- Цены на бензин растут 13 недель подряд, констатирует московская топливная ассоциация;

- Продолжается и рост цен на продукты;

- Уровень загрузки отечественной промышленности опустился ниже 60-ти процентов;

- Норникель частично остановил два рудника – «Октябрьский» и «Таймырский»;

- Сразу на двух свердловских заводах рабочим перестали платить зарплату;

- Вслед за Ливановым за образование опять берется Медведев;

- Минцифры планирует дать частным компаниям доступ к медицинским данным граждан;

- У отечественных служб такси появился китайский конкурент – агрегатор DiDi;

- Американцев ждет первое с 93-го года крупное повышение налогов;

- В Германии оценили потери от локдауна;

- Китайские власти попросили Алибаба избавиться от медиаактивов;

- Испания опробует четырехдневную рабочую неделю;

- Власти Балеарских островов – это тоже Испания – начали экспроприировать пустующее жильё;

- Госфильмофонд хочет национализировать обратно золотую коллекцию Ленфильма;

- Альфа-банк нанял Моргенштерна.

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