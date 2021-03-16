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Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова вызвали в Следственный комитет для допроса в рамках так называемого «санитарного дела», сообщают «Открытые медиа». Смирнов, который проходит по делу как свидетель, должен явиться на допрос 19 марта.

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