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Дождь. «Задача – отрезать структуры Навального от выборов». Как власть ведет борьбу с опасными кандидатами 16.03.2021

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Телеканал Дождь 16.03.2021. «Задача – отрезать структуры Навального от выборов». Как власть ведет борьбу с опасными кандидатами
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Телеканал Дождь - «Задача – отрезать структуры Навального от выборов». Как власть ведет борьбу с опасными кандидатами (16 Марта 2021)

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Опубликовано: 16 Марта 2021

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова вызвали в Следственный комитет для допроса в рамках так называемого «санитарного дела», сообщают «Открытые медиа». Смирнов, который проходит по делу как свидетель, должен явиться на допрос 19 марта.

 

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