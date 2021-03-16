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Политическая Россия. Власти России перестали цацкаться с либеральной прозападной шайкой 16.03.2021

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Политическая Россия 16.03.2021. Власти России перестали цацкаться с либеральной прозападной шайкой
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Политическая Россия - Власти России перестали цацкаться с либеральной прозападной шайкой (16 Марта 2021)

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Опубликовано: 16 Марта 2021

Все участники форума «независимых муниципальных депутатов» были задержаны московской полицией несколько дней назад. Причина заключалась в том, что сборище организовала структура Ходорковского, признанная нежелательной на территории России. Это по-настоящему знаковое событие, показывающее, что Кремль больше не намерен церемониться с иностранной агентурой.

 

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