Все участники форума «независимых муниципальных депутатов» были задержаны московской полицией несколько дней назад. Причина заключалась в том, что сборище организовала структура Ходорковского, признанная нежелательной на территории России. Это по-настоящему знаковое событие, показывающее, что Кремль больше не намерен церемониться с иностранной агентурой.

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