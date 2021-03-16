Удар по «куму Путина»: как Зеленский ведет войну против «российской пропаганды»

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Следствие просит суд оставить под домашним арестом всех фигурантов так называемого «санитарного дела» до 23 июня. Среди прочих задержанных по этому делу Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Олег Навальный.

В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса.

Роскомнадзор заблокирует Twitter в России через месяц, если сервис не удалит «запрещенную информацию», передает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Подробности «Санитарного дела». Новый штамм коронавируса. Власти против Твиттера и других соцсетей (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.