Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Подробности «Санитарного дела». Новый штамм коронавируса. Власти против Твиттера и других соцсетей 16.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 16.03.2021. Подробности «Санитарного дела». Новый штамм коронавируса. Власти против Твиттера и других соцсетей
16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 15.03.2021 15.03.2021 15.03.2021
Еще

Телеканал Дождь - Подробности «Санитарного дела». Новый штамм коронавируса. Власти против Твиттера и других соцсетей (16 Марта 2021)

7 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 16 Марта 2021

Следствие просит суд оставить под домашним арестом всех фигурантов так называемого «санитарного дела» до 23 июня. Среди прочих задержанных по этому делу Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Олег Навальный.

 

В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса.

 

Роскомнадзор заблокирует Twitter в России через месяц, если сервис не удалит «запрещенную информацию», передает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Подробности «Санитарного дела». Новый штамм коронавируса. Власти против Твиттера и других соцсетей (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу