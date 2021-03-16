Соловьёв LIVE - Импотенты от литературки. «Новая газета» протухла. Наши с Борисом Якеменко (16 Марта 2021)
Опубликовано: 16 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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БОРИС ЯКЕМЕНКО В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ СТРИМЕ «НАШИ»
«ИМПОТЕНТЫ ОТ ЛИТЕРАТУРКИ» - плагиат, как средство от творческой импотенции современных «писателей».
- Плагиат Яхиной, Улицкой и им подобных - зачем они воруют чужое.
- «Хрустальная дуга мочи» или заметки о языке «знаменитых писателей».
- Литературные премии - кто и зачем финансирует литературных импотентов.
Запах фекалий в «Новой газете» - как и почему протух главный оппозиционный листок.
Предварительное голосование - новый политический эксперимент.
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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Импотенты от литературки. «Новая газета» протухла. Наши с Борисом Якеменко (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.