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Соловьёв LIVE. Импотенты от литературки. «Новая газета» протухла. Наши с Борисом Якеменко 16.03.2021

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Соловьёв LIVE 16.03.2021. Импотенты от литературки. «Новая газета» протухла. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - Импотенты от литературки. «Новая газета» протухла. Наши с Борисом Якеменко (16 Марта 2021)

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Опубликовано: 16 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

БОРИС ЯКЕМЕНКО В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ СТРИМЕ «НАШИ» 

«ИМПОТЕНТЫ ОТ ЛИТЕРАТУРКИ» - плагиат, как средство от творческой импотенции современных «писателей». 

 

- Плагиат Яхиной, Улицкой и им подобных - зачем они воруют чужое. 
- «Хрустальная дуга мочи» или заметки о языке «знаменитых писателей».
- Литературные премии - кто и зачем финансирует литературных импотентов.

 

Запах фекалий в «Новой газете» - как и почему протух главный оппозиционный листок. 

Предварительное голосование - новый политический эксперимент. 

 

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Импотенты от литературки. «Новая газета» протухла. Наши с Борисом Якеменко (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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