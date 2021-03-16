Отказывавшихся подчиняться решениям своих властей о запретах и локдаунах демонстрантов Европа разгоняет максимально жестко, это было видно на примере всех стран от Бельгии и Германии до Польши и Голландии.

Возникает вопрос о тотальном лицемерии запада, который постоянно учит нас, как вести себя с протестующими, а потом сам вытворяет такое, что росгвардия выглядит английскими лордами, которые вежливо спрашивают у людей: Не соблаговолили ли вы пройти.

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.