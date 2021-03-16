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Вечер с Владимиром Соловьевым 16.03.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 16.03.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (16 Марта 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 16 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Отказывавшихся подчиняться решениям своих властей о запретах и локдаунах демонстрантов Европа разгоняет максимально жестко, это было видно на примере всех стран от Бельгии и Германии до Польши и Голландии.

 

Возникает вопрос о тотальном лицемерии запада, который постоянно учит нас, как вести себя с протестующими, а потом сам вытворяет такое, что росгвардия выглядит английскими лордами, которые вежливо спрашивают у людей: Не соблаговолили ли вы пройти.

 

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