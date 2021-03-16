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Царьград. Главное. Утечка мозгов: молодые и талантливые бегут из России 16.03.2021

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Царьград. Главное 16.03.2021. Утечка мозгов: молодые и талантливые бегут из России
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Царьград. Главное - Утечка мозгов: молодые и талантливые бегут из России (16 Марта 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 16 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Выезд из России квалифицированных специалистов за рубеж заметно ускорился. Ежегодная «интеллектуальная миграция», как минимум, составляет 10 тысяч человек. Уезжают в основном люди с высшим образованием.

 

Из них только 15% активно ищут возможность вернуться обратно и постоянно изучают рынок труда России. Треть твердо решили никогда не возвращаться. В глобальном рейтинге конкурентоспособности с точки зрения человеческого капитала, по критерию привлекательности для талантов Россия занимает лишь 107-е место из 118.

 

Главная причина происходящего, как отмечают в Госдуме, отсутствие масштабного финансирования научных разработок в России.

 

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