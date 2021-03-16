Царьград. Главное. «Братская могила», которая похоронит борьбу с коррупцией в России 11.03.2021

Царьград. Главное. Набиуллина обозначила, когда будет пик инфляции: в разгоне цен виноват народ 12.03.2021

Царьград. Главное. «Человейники» – рассадники криминала и напряжения: когда Россия покинет гетто 15.03.2021

Выезд из России квалифицированных специалистов за рубеж заметно ускорился. Ежегодная «интеллектуальная миграция», как минимум, составляет 10 тысяч человек. Уезжают в основном люди с высшим образованием.

Из них только 15% активно ищут возможность вернуться обратно и постоянно изучают рынок труда России. Треть твердо решили никогда не возвращаться. В глобальном рейтинге конкурентоспособности с точки зрения человеческого капитала, по критерию привлекательности для талантов Россия занимает лишь 107-е место из 118.

Главная причина происходящего, как отмечают в Госдуме, отсутствие масштабного финансирования научных разработок в России.

Смотрите онлайн Царьград. Главное Утечка мозгов: молодые и талантливые бегут из России (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.