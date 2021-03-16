«Зеленский переступил красную черту». Депутат Верховной рады о кризисе на Украине

Импотенты от литературки. «Новая газета» протухла. Наши с Борисом Якеменко

Мы в эфире! В студии - Роман Голованов.

АГЕНТ СБУ ГОРДОН: УКРАИНА ХОТЕЛА ЗАХВАТИТЬ ВАГНЕРОВЦЕВ

Разоблачаем феноменальную ложь и глупость Киевского сказочника. Участвовали ли в провокации против российских граждан Турция и Британия?

УКРАИНСКАЯ АРМИЯ ГОТОВИТ НАСТУПЛЕНИЕ НА ДОНБАСС?

Повторит ли Зеленский судьбу Пашиняна? Готовы ли ВСУ ко второй донбасской? И чем ответят республики?

ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯВИЛ ПЛАН О «ДЕОККУПАЦИИ» КРЫМА?

Сколько можно позориться Киевской власти? И как «вежливые люди» помогли вернуть полуостров домой. Сенсационные подробности от полковника Баранца.

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