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Соловьёв LIVE. Агент СБУ Гордон. ВСУ готовит наступление на Донбасс? Зеленский «деоккупирует» Крым? Спецвыпуск 16.03.2021

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Соловьёв LIVE 16.03.2021. Агент СБУ Гордон. ВСУ готовит наступление на Донбасс? Зеленский «деоккупирует» Крым? Спецвыпуск
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Соловьёв LIVE - Агент СБУ Гордон. ВСУ готовит наступление на Донбасс? Зеленский «деоккупирует» Крым? Спецвыпуск (16 Марта 2021)

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Опубликовано: 16 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы в эфире! В студии - Роман Голованов. 

 

АГЕНТ СБУ ГОРДОН: УКРАИНА ХОТЕЛА ЗАХВАТИТЬ ВАГНЕРОВЦЕВ
Разоблачаем феноменальную ложь и глупость Киевского сказочника. Участвовали ли в провокации против российских граждан Турция и Британия?

 

УКРАИНСКАЯ АРМИЯ ГОТОВИТ НАСТУПЛЕНИЕ НА ДОНБАСС?
Повторит ли Зеленский судьбу Пашиняна? Готовы ли ВСУ ко второй донбасской? И чем ответят республики?

 

ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯВИЛ ПЛАН О «ДЕОККУПАЦИИ» КРЫМА?
Сколько можно позориться Киевской власти? И как «вежливые люди» помогли вернуть полуостров домой. Сенсационные подробности от полковника Баранца.

 

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