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Дождь. «Полное правовое безумие». Фигурантов «Санитарного дела» хотят оставить под домашним арестом до лета 16.03.2021

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Телеканал Дождь 16.03.2021. «Полное правовое безумие». Фигурантов «Санитарного дела» хотят оставить под домашним арестом до лета
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Телеканал Дождь - «Полное правовое безумие». Фигурантов «Санитарного дела» хотят оставить под домашним арестом до лета (16 Марта 2021)

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Опубликовано: 16 Марта 2021

Следствие просит суд оставить под домашним арестом всех фигурантов так называемого «санитарного дела» до 23 июня. Среди прочих задержанных по этому делу Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Олег Навальный.

 

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