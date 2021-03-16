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Следствие просит суд оставить под домашним арестом всех фигурантов так называемого «санитарного дела» до 23 июня. Среди прочих задержанных по этому делу Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Олег Навальный.

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