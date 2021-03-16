Телеканал Дождь - «Полное правовое безумие». Фигурантов «Санитарного дела» хотят оставить под домашним арестом до лета (16 Марта 2021)
Опубликовано: 16 Марта 2021
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Следствие просит суд оставить под домашним арестом всех фигурантов так называемого «санитарного дела» до 23 июня. Среди прочих задержанных по этому делу Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Олег Навальный.
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