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Время в 21:00 16.03.2021

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Время в 21:00 16.03.2021
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Время в 21:00 (16 Марта 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 16 Марта 2021

Смотрите в этом выпуске: о ситуации в Московской области президенту доложил губернатор Андрей Воробьев; в Европе все новые страны приостанавливают применение вакцины от AstraZeneca; семь лет со дня референдума за воссоединение Крыма с Россией; в Госдуме одобрили "гаражную амнистию" и ужесточили ответственность за оскорбление ветеранов; Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Twitter; грандиозная премьера на Первом канале — «Угрюм-река».

 

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