Смотрите в этом выпуске: о ситуации в Московской области президенту доложил губернатор Андрей Воробьев; в Европе все новые страны приостанавливают применение вакцины от AstraZeneca; семь лет со дня референдума за воссоединение Крыма с Россией; в Госдуме одобрили "гаражную амнистию" и ужесточили ответственность за оскорбление ветеранов; Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Twitter; грандиозная премьера на Первом канале — «Угрюм-река».

Смотрите онлайн Время в 21:00 (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.