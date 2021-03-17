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Утренний разворот. Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Антон Долин 17.03.2021

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Утренний разворот 17.03.2021. Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Антон Долин
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Утренний разворот - Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Антон Долин (17 Марта 2021)

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Опубликовано: 17 Марта 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Ася Рак, экономический обозреватель

- Евгений Шлёмович Гонтмахер, экономист, член экспертной группы «Европейский диалог»
- Живой гвоздь. Антон Долин, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино»

- Владислав Здольников, интернет-эксперт, основатель сервиса RedShieldVPN.

 

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